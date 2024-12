La Ferrari è tornata a giocarsi un Mondiale all'ultima gara e non è una cosa banale, da troppi anni non accadeva. Tutti vogliono vedere la Rossa vincere, ma questa è stata una stagione che sarà un allenamento in vista del 2025, perché queste tensioni e pressioni aiutano a crescere. Nella speranza di vedere una macchina ancora migliore. Guarda il video. Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS LIBERE