Charles Leclerc scatterà dal fondo della griglia: alla penalità di 10 posizioni è arrivato anche un track limit che gli ha cancellato il giro."Ho fatto un errore, paghiamo questo. Partiamo in ultima posizione, ma io ci credo. Era già una botta dopo le libere di venerdì, oggi è stata un'altra botta dura. Ma devo recuperare domani e sono fiducioso". Guarda il video. Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE