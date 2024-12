Fred Vasseur commenta il sabato di Yas Marina, con Sainz 3° e Leclerc ultimo: "Peccato perché potevamo essere in seconda posizione, ma lotteremo fino all'ultima curva. Cambiare il motore di Charles? Si può fare, ma non c'è un grande vantaggio. Dobbiamo prendere il massimo dei punti e vedere cosa fa la McLaren, che in questa stagione non ha mai subito ritiri...". Guarda il video. Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE