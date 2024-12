Lando Norris sorride dopo il trionfo di Abu Dhabi: "Sensazione incredibile, per tutto il team. Abbiamo fatto un lavoro incredibile. E’ stato un percorso fantastico e chiudere la stagione così è perfetto. Tornare a vincere dopo 26 anni è davvero speciale. L’anno prossimo l’obiettivo sarà vincere il titolo Piloti. Io ho commesso errori quest’anno, ma ho anche imparato tanto". Guarda il video. Il Mondiale torna nel 2025 live su Sky in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS