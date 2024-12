Carlo Sainz 2° ad Abu Dhabi nell'ultima gara in Ferrari: "Sensazioni contrastanti: il 2° posto oggi era il massimo. Io ho dato tutto. Congratulazioni alla McLaren. Sono grato di aver fatto parte di questo team, Ferrari è pronta per vincere il titolo. Dal prossimo anno voglio concentrarmi con la Williams per tornare insieme dove dobbiamo stare". Guarda il video. Il Mondiale torna nel 2025 live su Sky in streaming su NOW

