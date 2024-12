Charles Leclerc autore di una magia in partenza a Yas Marina: il monegasco, che scattava in 19^ posizione, ha sorpassato ben 11 vetture ritrovandosi dopo poche curve all'8° posto. Tanto da commentare in un team radio con un eloquente: "Wow!". Guarda il video. Il Mondiale torna nel 2025 live su Sky in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS