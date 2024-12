Il titolo conteso con la McLaren è sfumato, ma i numeri della seconda parte di stagione sono un ottimo segnale per la Ferrari: dopo la pausa estiva Leclerc ha fatto più punti di tutti tra i piloti così, come la Rossa tra i costruttori. Classifiche che non portano nessun trofeo ma danno morale per il 2025. E l'attesa per la prossima stagione è già alta. Si riparte a marzo in Australia, primo weekend di gara dal 14 al 16: diretta Sky e streaming su NOW

I verdetti 2024 sono chiari: Verstappen è stato il miglior pilota, McLaren la miglior macchina. A far ben sperare i tifosi della Rossa però sono i numeri della seconda parte di stagione: da dopo la pausa estiva Leclerc ha fatto più punti di tutti tra i piloti così come la Ferrari tra i costruttori. Classifiche che non portano nessun trofeo ma danno morale in vista del 2025, quando verosimilmente si ripartirà da questi valori perché il regolamento tecnico non cambia e questa generazione di monoposto sembra arrivata vicino al limite della massima prestazione. Lo scenario sarà più chiaro come sempre dopo i test di fine febbraio, intanto però ad Abu Dhabi si scende in pista per degli altri test, quelli di fine stagione utili soprattutto per i nuovi.