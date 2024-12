Ultimo giri della stagione. Si torna sulla pista dell'ultimo GP del Mondiale 2024 per i test che portano in pista oltre ai big e ai piloti che hanno cambiato squadra, anche molti rookie. Otto ore da seguire in tempo reale su Skysport.it. Il Mondiale tornerà nel weekend del 14-16 marzo con la gara inaugurale di Melbourne: diretta Sky e streaming su NOW