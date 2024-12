Sale di categoria il pilota italiano che ha chiuso al secondo posto (alle spalle del connazionale Fornaroli) il campionato di Formula 3. Nel campionato 2024 correrà con Prema Racing in Formula 2, prende il posto di Bearman passato alla Haas in Formula 1

Bella notizia per l'Italia del motorsport. E' infatti ufficiale il passaggio di Gabriele Minì in Formula 2 con Prma Racing (non cambia dunque il suo team). Il 19enne pilota siciliano, vicecampione della Formula 3 nella stagione appena conclusa (e vinta dal connazionale Fornaroli) prende il posto di Oliver Bearman passato alla Haas in Formula 1.