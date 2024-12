Eddie Jordan: "Ho un cancro. Lottate e fate esami"

Il fondatore ed ex team manager dell'omonimo team di F1 ha rivelato di avere un tumore aggressivo a vescica e prostata: "Non rimandate, fate prevenzione. Ci sono così tanti aiuti là fuori per prolungare la vita"

Jordan ha detto che ora si sente un po' meglio e che ha reso pubblica la sua malattia perché è stato ispirato dalla leggenda del ciclismo su pista Chris Hoy, che ha rivelato una diagnosi di cancro terminale alla prostata a ottobre. Jordan ha anche incoraggiato gli uomini a sottoporsi a controlli medici regolari. "Non rimandare, fai il test. Ci sono così tanti aiuti là fuori per prolungare la tua vita. Non essere stupido", ha detto, aggiungendo che non c'è motivo di vergognarsi".