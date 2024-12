Valtteri Bottas torna in Mercedes: il team ha ufficializzato il suo ingaggio per il Mondiale 2025 come pilota di riserva di George Russell e Kimi Antonelli. Dopo tre stagioni in Alfa Romeo/Sauber, il pilota finlandese riparte da Brackley con un nuovo ruolo. Qui aveva trascorso cinque stagioni come compagno di squadra di Lewis Hamilton, ottenendo 10 vittorie, 20 pole e 58 podi. "Bentornato a casa - ha detto il del team principal Toto Wolff dopo l'annuncio - È fantastico riaverti con noi. Il suo impatto e il suo contributo negli anni in cui è stato con noi come pilota da corsa sono stati immensi. Oltre a conquistare numerosi GP, ha avuto un ruolo fondamentale. Il suo feedback tecnico e il suo contributo sono stati importanti per aiutarci a raggiungere questi successi e a far crescere la squadra. Non solo, ma è stato anche un fantastico collega e membro del team. Il suo umorismo e il suo essere amichevole lo hanno reso un beniamino di tutti a Brackley e Brixworth. Nel suo ruolo di pilota di riserva, tutte queste qualità saranno incredibilmente importanti per aiutarci a competere per il Mondiale per sostenere sia George che Kimi".