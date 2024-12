Lawson: "E' un sogno"

"Essere annunciato come Oracle Red Bull Racing Driver è il sogno di una vita per me, è qualcosa che volevo e per cui ho lavorato sin da quando avevo otto anni. Finora è stato un viaggio incredibile. Voglio dire un enorme grazie a tutto il team di VCARB per il loro supporto, le ultime sei gare hanno giocato un ruolo enorme nella mia preparazione per questo prossimo passo". Così Lawson subito dopo l'annuncio della Red Bull: "Voglio anche ringraziare Christian, Helmut e tutta la famiglia Red Bull per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Sono super entusiasta di lavorare al fianco di Max e di imparare da un campione del mondo, non ho dubbi che imparerò dalla sua esperienza. Non vedo l'ora di iniziare!"