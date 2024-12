Attraverso un video pubblicato sui canali social della Ferrari, questa volta sono i membri dei vari fan club della Scuderia a salutare e omaggiare Carlos Sainz, con lo spagnolo che si commuove leggendo le varie lettere ricevute. Durante la sua permanenza in Ferrari ha conquistato 4 vittorie e 25 podi. Il prossimo anno sarà al volante della Williams

Dopo la giornata trascorsa in pista a Fiorano insieme a papà Sainz Senior, continua il saluto della Ferrari a Carlos Sainz e questa volta, sono i tifosi della Scuderia a omaggiare lo spagnolo. Lettere dai vari fan club che, da una parte omaggiano e ringraziano Carlos -visibilmente commosso- per i quattro anni trascorsi insieme, dall'altra gli augurano il meglio per il proprio futuro, con la speranza che le strade tra il pilota e la Scuderia possano reincrociarsi.