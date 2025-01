Il pilota argentino sarà un nuovo collaudatore e pilota di riserva dell'Alpine. Trovato, dunque, l'accordo tra la scuderia di Enstone e la Williams, con Colapinto che si lega al team francese con un accordo pluriennale LA WILLIAMS PRESENTERA' LA FW47 IL 14 FEBBRAIO

Ora è ufficiale: Franco Colapinto sarà un nuovo collaudatore e pilota di riserva dell'Alpine. La scuderia di Enstone ha infatti annunciato nel corso del pomeriggio di oggi, 9 gennaio, l'ingaggio pluriennale dell'argentino. Colapinto, dopo aver preso il posto di Sargeant in Williams dalla seconda parte della scorsa stagione, dunque, non avrà nel 2025 un sedile tutto per sé, ma potrebbe tornare in pista qualora Gasly e Doohan (i due piloti Alpine del 2025) non dovessero essere arruolabili. Oltre al ruolo di pilota di riserva, Colapinto parteciperà con Paul Aron e Ryō Hirakawa ai programmi di test [TPC] che la scuderia francese organizzerà nel corso di questa stagione.

Colapinto: "Puntiamo a grandi cose" "Sono davvero entusiasta di legarmi all'Alpine – ha detto Colapinto –. Prima di tutto voglio ringraziare la Williams per tutto il suo supporto dal momento in cui sono entrato nell'Academy fino all'ultima gara ad Abu Dhabi. Hanno trasformato il mio sogno di correre in Formula 1 in realtà e ne sarò sempre grato. Ora è tempo di un nuovo capitolo e accettare questa sfida con l’Alpine è davvero un onore. Un enorme ringraziamento a Luca (de Meo), Flavio (Briatore) e Oliver (Oakes) per aver creduto in me e avermi accolto nella squadra a braccia aperte. Non vedo l'ora di iniziare e vedere dove ci porterà questo viaggio. Inoltre, un enorme ringraziamento anche ai miei incredibili fan in Argentina: 'Muchas gracias!'. La vostra passione e il vostro incoraggiamento significano tantissimo per me. Puntiamo a cose ancora più grandi nel 2025 e oltre".

Briatore: "Colapinto tra i migliori giovani talenti del motorsport" L'arrivo di Colapinto è stato commentato così da Flavio Briatore, Executive Advisor di Alpine: "Siamo molto lieti di aver raggiunto un accordo con la Williams per ingaggiare Franco Colapinto. Chiaramente, Franco è tra i migliori giovani talenti del motorsport in questo momento. È giusto dire che la sua apparizione sulla griglia di Formula 1 lo scorso anno ha colto molti, me compreso, di sorpresa e le sue prestazioni sono state davvero impressionanti per un pilota esordiente. Abbiamo un occhio rivolto al nostro futuro e la sua firma significa che abbiamo tanti giovani piloti a cui rivolgerci e con cui lavorare per sviluppare la squadra per il successo futuro".

Vowles: "L'accordo con Alpine la miglior possibilità per Colapinto" Dopo l'annuncio, non potevano mancare, sponda Williams, team nel quale Colapinto è emerso, le parole del team principal James Vowles: "Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con Alpine affinché Franco (Colapinto ndr) si unisca al team con un accordo pluriennale a partire dal 2025. Nel corso delle nove gare memorabili con la Williams ha chiaramente dimostrato di meritare un posto in Formula 1 e noi abbiamo sempre detto che lo avremmo sostenuto per ottenerne uno. La Williams ha una delle coppie piloti più formidabili sulla griglia di partenza per il 2025, con Alex Albon e Carlos Sainz, quindi crediamo che questo accordo con Alpine rappresenti la migliore possibilità per Franco per prendersi un posto da titolare nel 2025 o nel 2026".