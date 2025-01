La Williams ha svelato che la FW47, monoposto che correrà nella stagione 2025 di Formula 1, sarà presentata, con tanto di livrea personalizzata, il 14 febbraio nel corso di un evento promozionale a Silverstone. "Williams sta lavorando su tutti i fronti per tornare protagonista" ha dichiarato James Vowles, TP della scuderia. Poi Alex Albon: "Il 2025 sarà un anno importante per la Williams". Infine, Carlos Sainz: "Colpito dall'approccio di Williams. 2025 entusiasmante" TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL MONDIALE 2025

Tramite un annuncio sui propri canali social, la Williams ha svelato che la FW47, monoposto che prenderà parte al Mondiale 2025 di Formula 1 sarà presentata ai partner e ai media in occasione di un evento promozionale che si terrà a Silverstone, circuito sede del primo Gran Premio di Formula 1 nel 1950. L'evento, che si terrà il 14 febbraio, vedrà la monoposto scendere in pista con una livrea personalizzata, mentre quella da gara verrà svelata il 18 febbraio in occasione dell'evento organizzato da Liberty Media alla O2 Arena di Londra, insieme a tutte le altre scuderie del circus.

Il 2025, oltre all'esordio della FW47, vedrà anche il debutto di Carlos Sainz per la scuderia inglese, dopo le quattro stagioni disputate in Ferrari in cui lo spagnolo ha conquistato quattro vittorie. Al fianco si Sainz ci sarà ancora Alex Albon, completando così una delle line-up più interessanti dell'intera griglia, a testimonianza delle grandi ambizioni della scuderia con sede a Grove. Una squadra che in passato ha scritto numerose pagine di storia del mondo dei motori e che negli ultimi anni, grazie a investimenti in tecnologie, infrastrutture e personale ha come obiettivo quello di ritornare nella parte alta dello schieramento, lottando così con i migliori del circus.

James Vowles, Team Principal: "Williams sta lavorando su tutti i fronti per tornare protagonista" "C'è molto da aspettarsi per la Williams nel 2025: abbiamo piloti da corsa fantastici come Alex Albon e Carlos Sainz, ingegneri di alto livello che si sono uniti a noi da altre scuderie e nuove strutture che diventano operative nel nostro quartier generale di Grove. Come parte del nostro piano di ritorno, stiamo lavorando da tempo alla nostra vettura 2025 e non vedo l'ora di vederla a Silverstone il 14 febbraio. Tutti i membri del team si stanno impegnando al massimo per riportare la squadra al suo posto, in vista dei grandi cambiamenti regolamentari del 2026. Sarà un anno emozionante".

Alex Albon: "Nel 2025 insieme a Carlos daremo tutto per Williams. Non vedo l'ora" "Tutti in fabbrica stanno lavorando duramente per preparare la nostra vettura per la nuova stagione. Il lancio del 14 febbraio dovrebbe essere un ottimo modo per iniziare un anno importante per noi come squadra. Lotteremo il più possibile con entrambe le vetture fin dall'inizio di quest'anno e guarderemo alle opportunità che ci si presenteranno nel 2026. Non vedo l'ora di vedere i risultati del lavoro di squadra e della dedizione che rendono questo team così speciale".