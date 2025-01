Attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, L'Aston Martin Aramco Formula One Team annuncia una ristrutturazione del suo team dirigenziale, nominando Andy Cowell, arrivato da Mercedes, come nuovo CEO e Team Principal, succedendo così a Mike Krack. "Pronti a diventare una squadra vincente insieme a Honda e Aramco" ha affermato Cowell. Confermato anche Enrico Cardile come Chief Technical Officer MERCATO PILOTI F1, COLAPINTO ANNUNCIATO COME TERZO PILOTA ALPINE

Non si fermano gli avvicendamenti in casa Aston Martin, dopo che la squadra ha chiuso al quinto posto in classifica cotruttori il mondiale del 2024. Con un comunicato diffuso attravero i propri canali ufficiali, la team con sede a Silverstone e guidato dal patron Lawrence Stroll ha annunciato che Andy Cowell, già CEO della scuderia, assumerà con effetto immediato anche la carica di Team Principal, succedendo così a Mike Krack. Inoltre, si legge nel comunicato diffuso, "Per garantire le migliori prestazioni della vettura da corsa, i dipartimenti di aerodinamica, ingegneria e prestazioni del team si sono evoluti per diventare team separati e dedicati in pista e nel campus tecnologico AMR, entrambi alle dipendenze di Andy".

Cowell, in passato a capo della Mercedes-Benz High Performance Engines, era stato annunciato come CEO di Aston Martin lo scorso luglio, ufficializzando così un altro colpo pregiato della squadra inglese sul mercato di tecnici e ingegneri dopo gli arrivi di Adrian Newey ed Enrico Cardile. A guidare il team a bordo pista sarà ancora Mike Krack, in qualità di Chief Trackside Officer. L'ingegnere continuerà ad essere parte della squadra F1 di Aston Martin, focalizzandosi sull'ottenimento delle massime prestazioni della vettura in pista.

Quanto a Enrico Cardile, l'ingegnere italiano, arrivato da Ferrari, ricoprirà il ruolo di Chief Technical Officer e guiderà il team con sede all'AMR Technology Campus, recentemente rinnovato e inaugurato, a testimonianza della grande ambizione di Lawrence Stroll. Cardile supervisionerà l'architettura, la progettazione e la costruzione delle nuove auto da corsa, collaborando così con Adrian Newey. Inoltre, a seguito della ristrutturazione manageriale, Tom McCullough, ex direttore delle prestazioni del team, continuerà ad essere parte di Aston Martin ma in una veste nuova, in quanto si focalizzerà sull'espansione del squadra in una più ampia gamma di categorie di gara.