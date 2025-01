Felipe Drugovich continuerà ad essere il pilota di riserva Aston Martin anche nel 2025, come annunciato dalla squadra con sede a Silverstone attraverso i propri canali ufficiali. Il brasiliano, vincitore del campionato di Formula 2 nel 2022, si appresta a iniziare la sua terza stagione insieme al team Aston Martin, sempre nel ruolo di pilota di riserva. Negli anni Drugovich, affiancato da Stoffel Vandoorne, ex pilota McLaren, ha contruibuito al lavoro di preparazione dei weekend oltre che di sviluppo della vettura al simulatore, scendendo poi in pista in più occasioni tra sessioni FP1 e giornate di test dedicate a rookies e piloti di riserva. Opportunità queste in cui ha potuto aiutare la squadra attraverso prove comparative e raccolta di dati, fondamentali soprattutto per verificare la correlazione rispetto a quelli generati al simulatore. Inoltre, vista l'impossibilità a diventare uno dei due piloti titolari della squadra inglese, negli ultimi anni Drugovich ha iniziato un percorso parallelo nel mondo Endurance, con tanto di partecipazione alla 24h di Le Mans al volante di una Cadillac nel 2024, così come nel corso di questa stagione sarà al via della 24h di Daytona, sempre con Cadillac.