Mancano poco meno di due mesi all’inizio della stagione 2025 di Formula 1, con la tappa inaugurale del Mondiale prevista per il weekend del 14-16 marzo all’Albert Park di Melbourne, in Australia (da vivere in diretta su Sky Sport F1). Con l'obiettivo di arrivare pronti ai test del Bahrain, in programma invece dal 26 al 28 febbraio, tra le squadre che scenderanno in pista avvelendosi delle giornate di test concesse da regolamento con vetture degli anni precedenti (TPC, testing previous cars), ci sarà anche la Haas, che ha ufficializzato come il 15 e 16 febbraio sarà a Jerez, con i due piloti titolari della prossima stagione, Esteban Ocon e Oliver Bearman affiancanti dal giapponese Ritomo Miyata al volante della VF-23. Un'occasione sia per Ocon che per Bearman per prendere confidenza con la squadra americana, sebbene entrambi siano già scesi in pista con la scuderia nel corso della passata stagione: il francese ha disputato i test Pirelli di Abu Dhabi lo scorso dicembre mentre l'inglese, oltre alle stesse giornate di test, aveva disputato i GP di Baku e Interlagos in sostituzione di Kevin Magnussen. Inoltre, per Ocon, che nelle ultime stagioni è stato protagonista con Alpine/Renault, il test rappresenterà anche un'occasione per familiarizzare con tutte le procedure richieste dalla Power Unit Ferrari.