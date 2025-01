La Ferrari ha deciso l'attesa data in cui Hamilton farà il suo debutto ufficiale con una Rossa: sarà all'inizio della prossima settimana sulla pista di casa a Fiorano. Il 18 febbraio la livrea della monoposto sarà svelata nel maxi-evento organizzato dalla F1 a Londra, mentre il 19 la presentazione della nuova Ferrari. E poi sarà Mondiale: test in Bahrain dal 26 al 28 febbraio, primo weekend di gara a Melbourne nel weekend dal 14 al 16 marzo. Il campionato è come live su Sky e in streaming su NOW

Ora l'attesa sta davvero per finire. Si avvicina rapidamente il giorno del debutto di Lewis Hamilton sulla Ferrari . Avverrà la prossima settimana a Fiorano , sulla pista di casa del Cavallino, in una data che - salvo sorprese - dovrebbe essere compresa tra il 21 e 23 gennaio . Cresce l'attesa dei tifosi per vedere in azione il 7 volte campione del mondo, ma cresce soprattutto l'attesa del team di Maranello che con la coppia da sogno Leclerc-Hamilton vuole dare da un lato continuità alla crescita vista alla fine del campionato 2024, ma soprattutto tornare a vincere quei titoli che mancano da troppo tempo. Hamilton girerà sulla F1-75, macchina del 2022, ma il suo debutto in pista sarà anticipato da una giornata in cui è prevista una prima sessione al simulatore .

L'evento a Londra e la presentazione ufficiale della nuova Ferrari il 19 febbraio

La presentazione ufficiale della nuova Rossa (si chiamerà SF-25 quello che oggi conosciamo come progetto 677?) sarà il 19 febbraio a Maranello. Come lo scorso anno, dopo l'evento la monoposto per il Mondiale 2025 scenderà in pista per alcuni giri. Il 18 febbraio, invece, conosceremo già la nuova livrea durante l'evento ufficiale organizzato dalla Formula 1 a Londra. Un 'maxi appuntamento' in cui verranno presentate tutte le livree e i team alla O2 Arena per celebrare i 75 anni della Formula 1.