Hamilton con Adami in Ferrari: l’importanza dell'ingegnere di pista

Ad accompagnare Lewis Hamilton nella sua nuova avventura in casa Ferrari non ci sarà Peter ‘Bono’ Bonnington, ingegnere di pista del pilota inglese dal 2013. Al suo posto, Riccardo Adami che negli ultimi anni ha ricoperto lo stesso ruolo prima per Vettel e poi per Sainz. Secondo Ivan Capelli è l’uomo giusto per lavorare col campione inglese: ecco perché...