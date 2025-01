F1, Alessandro Alunni Bravi riparte da Mclaren

"Sono lieto che Alessandro si unisca a noi con la sua vasta esperienza e il suo background nel motorsport. Oltre a gestire le nostre funzioni legali e di sviluppo dei piloti, fornirà anche un prezioso supporto a tutte le questioni relative alla gestione del business dei piloti professionisti, alle attività di governance delle corse attraverso i nostri diversi detentori di diritti e i rapporti con gli organi di governo, oltre a un ampio supporto commerciale a tutte le nostre attività, se necessario. Non vediamo l'ora di dargli il benvenuto nella famiglia McLaren Racing a febbraio. Vorrei infine anche ringraziare Steve (Atkins, ex Chief Communications Officer, ndr) per il suo contributo al successo di McLaren Racing nelle ultime due stagioni e gli auguro ogni bene per i suoi impegni futuri".

Alessandro Alunni Bravi: "Voglio ripagare la fiducia che Zak e il CdA hanno riposto in me"

"La McLaren è una squadra di cui sono un grande fan da sempre, e quindi personalmente è un'emozione speciale avere l'opportunità di lavorare con un gruppo di persone così straordinario. Sono molto grato di entrare a far parte di un'organizzazione così grande, con i valori e la cultura che sono così evidenti dall'esterno. Voglio ripagare la fiducia che Zak e il Consiglio di amministrazione hanno riposto in me dando il massimo impegno e dedizione per contribuire al continuo successo, perché credo che il lavoro di squadra sia la chiave di tutto. Sono felicissimo di entrare a far parte di un team che ritengo davvero un punto di riferimento per la F1, sia in pista che fuori, e non vedo l'ora di cominciare all'inizio di febbraio".