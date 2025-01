Seconda giornata di Testing Previous Cars (Tpc) per la Ferrari che a Barcellona continua la fase di preparazione alla prossima stagione per ora con la monoposto del 2023 (come da regolamento). Altri Km per Leclerc e Hamilton con l'obiettivo di trovare sempre più in sintonia con squadra e metodo di lavoro in vista dei test ufficiali con la vettura 2025 e soprattutto del primo weekend del Mondiale a Melbourne: 16 marzo, diretta e streaming su NOW

