L'ingegnere britannico, pronto alla sua nuova avventura in Aston Martin, ha espresso timori e perplessità in vista del cambiamento regolamentare nel 2026: "Potrebbe esserci un Costruttore con un motore termico superiore e dominare per tutto il ciclo tecnico delle monoposto agili perché i regolamenti così come sono rendono piuttosto difficile recuperare per chi parte indietro"

FERRARI, TEST A BARCELLONA: PRIMA GIORNATA LIVE