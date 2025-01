Seconda giornata di 'Testing previous cars' per la Ferrari a Barcellona. Sulla monoposto del 2023 (SF-23) sia Leclerc che Hamilton in pista per un'altra giornata di lavoro e continuare così la preparazione alla prossima stagione di Formula 1 che scatterà nel weekend del 14-16 marzo in Australia. Grande attenzione ovviamente per il britannico dopo il debutto a Fiorano e primi Km per lui necessari a trovare il giusto feeling. Il 7 volte campione del mondo, ad esempio, ha già ottenuto le modifiche della pedaliera che aveva richiesto dopo il debutto a Fiorano, ma in Catalogna ha avuto modo di concentrarsi su altri aspetti.