Il numero uno del box Mercedes ha parlato a Sky Sports UK in occasione degli Autosport Awards: "Le prime foto di Hamilton sulla Ferrari? È un po' come quando si divorzia in maniera amichevole, ma poi vedi la tua ex per la prima volta con un altro..."

Amici e coppia vincente in una storia forse irripetibile per la Mercedes. La lunga avventura di Lewis Hamilton con le Frecce d'Argento ha messo di conseguenza fine al più che proficuo rapporto con Toto Wolff. Il numero uno del team di Brakley, intervistato da Sky Sports UK in occasione degli Autosport Awards, ha detto: "Le prime foto di Lewis in Ferrari? È un po' come quando si divorzia in maniera amichevole e va tutto bene... finché non vedi la tua ex per la prima volta con un nuovo amico". Ma non c'è rabbia o rancore nelle parole di Wolff che ha spiegato di essere molto contento per Lewis e poi aggiunto: "Gli ho detto che quelle foto erano iconiche, curate nei minimi dettagli. E trattandosi di lui, non sono sorpreso".