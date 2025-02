Torna in pista la Ferrari, oggi e domani nuovamente a Barcellona: dopo i Tpc, stavolta i test Pirelli con Lewis Hamilton e Charles Leclerc sulla vettura dello scorso anno. Due giornate di lavoro sulle coperture che debutteranno nel 2026 e un'ulteriore possibilità di macinare chilometri in vista della prossima stagione. Gira anche la McLaren protagonista di collaudi per le gomme anche la scorsa settimana



