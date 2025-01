La prima Red Bull del dopo Adrian Newey. Come sarà la monoposto anglo-austriaca e con queli prospettive si affaccerà alla nuova stagione che scatterà il 16 marzo in Australia? Nelle ultime ore ci sono state le parole del team principal Chris Horner a dare qualche indicazione su ciò che sarà, prevedendo (ma è ovvio che lo dicesse) una lotta serratissima tra Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes. Ma cosa sappiamo finora del lavoro che stanno svolgendo a Milton Keynes? Un'indicazione è arrivata dai social e una fonte autorevole come quella di Thomas Maher (BlueSky) ha fatto sapere che "La RB21 ha superato i crash test nelle scorse settimana ed effettuerà lo shakedown di inizio stagione, solitamente svolto a Silverstone, in Bahrain. La data del primo filming day dell'anno sarà il 25 febbraio". E Verstappen? Se dovessimo basarci solo sull'attività social, il quattro volte iridato al momento appare più alle prese con il 'motorsport virtuale' che con altro, ma è chiaro che anche lui è nel pieno del lavoro invernale e scalpita per andare in pista. Il pensiero, manco a dirlo, anche per la gravidanza della compagna Kelly Piquet.