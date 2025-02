Nella scorsa stagione è tornato in voga l’argomento della flessione delle ali e di come alcuni team riescano ad ‘aggirare’ le verifiche statiche della FIA. Ora la Federazione ha preparato una nuova direttiva tecnica sull'argomento, o meglio un aggiornamento della TD18 che entrerà in vigore a maggio. E ora preoccupa alcuni ingegneri FERRARI E MCLAREN AI TEST PIRELLI: PRIMA GIORNATA LIVE

L'argomento della flessione delle ali e come alcuni team riescano ad ‘aggirare’ le verifiche statiche della FIA, è un tema prepotentemente tornato in voga lo scorso anno ed ora è ancora alla ribalta. La Federazione ha preparato una nuova direttiva tecnica sull'argomento, o meglio un aggiornamento della TD18 che, come reso noto dalla stessa FIA, entrerà in vigore a maggio. Come riportato da AutoRacer.it, questo dispositivo preoccupa alcuni ingegneri per il rischio del ritorno del porpoising. Una simile eventualità potrebbe portare a pesanti interventi sui nuovi pavimenti e sulla gestione delle altezze, rallentando le auto.