Lewis Hamilton in Ferrari è un successo anche sui social

Nel giro di poche ore la prima foto di Sir Lewis Hamilton a Maranello è diventata quella con più like della storia social della Formula 1, superando anche la vittoria di Leclerc a Monza. Ma l'impatto dell'arrivo del sette volte Campione del Mondo in Rosso non si ferma qui: più follower, più interazioni, più 'Mi Piace'... insomma, Hamilton in Ferrari è un successo anche sui social