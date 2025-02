Classe 2005, a nemmeno 20 anni ha già il record per il pilota più giovane ad aver mai fatto punti nella storia della 'Rossa'. Pilota di grande talento, rispettato dai big in griglia e tenuto d'occhio da Frederic Vasseur per quanto fatto nelle categorie inferiori. La Haas sarà il suo punto di partenza in Formula 1; forse un giorno, invece, la Ferrari sarà il suo punto d'arrivo