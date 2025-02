Ufficiale un aggiornamento del Regolamento Sportivo per la stagione 2025, che vedrà il ritorno delle gare a griglia invertita. La composizione del fine settimana rimarrà la stessa dello scorso anno: due prove libere, una sessione di qualifiche e due gare, con la prima che diventerà poi una una griglia invertita. Tutti i GP della stagione 2025 di F1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW

PROGRAMMA DEI TEST SU SKY - STAGIONE DEI MOTORI SU SKY