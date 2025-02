Curiosa chiusura dei test per Lando Norris, pilota più veloce del Day-1 in Bahrain. La MCL39 del britannico è stata infatti interamente (e letteralmente!) rivestita dalla flow-vis. Parliamo di una vernice fluo con una base oleosa usata dai team in quanto, con l'aumentare della velocità, disegna con la parte oleosa i flussi aerodinamici. La diretta dei test è sul 207 di Sky, così come tutti i Gran Premi della stagione 2025 saranno in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

F1, DAY-1 TEST IN BAHRAIN