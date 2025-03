A 25 anni, nel pieno della maturità sportiva, Lando inizia la stagione come principale candidato per il titolo. La concorrenza è nota: le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, il suo compagno di team Piastri, il campione del mondo Verstappen e soprattutto sé stesso. Perché se la sua velocità in pista non è mai stata oggetto di discussione, lo stesso non si può dire della sua tenuta mentale quando è stato sotto pressione. Come si comporterà con una McLaren favorita fin dall'esordio stagionale?