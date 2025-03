Alonso: "Alle interviste solo perché mi obbligano"

Non è passata inosservata la prima (non) intervista dell'anno di Fernando Alonso, piuttosto scocciato e ironico nel (non) rispondere alle domande di F1TV dopo la prima giornata di libere a Melbourne: "Sono qui perché obbligato, saranno 24 venerdì tutti uguali. La macchina? Funziona, il motore gira e il cambio cambia le marce su e giù. Cosa ho imparato? Niente, ma comunque non lo direi...". Il GP d'Australia è live su Sky e in streaming su NOW

Il Fernando furioso. E' questo il titolo della prima giornata di libere del 2025 per Alonso. Tredicesimo nel venerdì di Melbourne a quasi 2'' da Leclerc e dietro anche al compagno Lance Stroll, lo spagnolo si è presentato per la consueta intervista a F1TV, non rispondendo in pratica alle domande del giornalista. "Cosa posso dire su quello che abbiamo imparato oggi in pista? Niente. E anche se avessi imparato qualcosa, non lo direi. Io vengo alle interviste soltanto perché mi obbligano a farlo, ma davvero non c’è niente di cui parlare. Sono appena sceso dalla macchina e questo è il primo di 24 venerdì tutti uguali tra loro. La macchina? Devo rivedere i dati e poi parlerò privatamente insieme al team di quello che abbiamo fatto oggi. Non abbiamo avuto problemi, abbiamo fatto giri, l’auto va, il motore è vivo, i freni sono ok, il cambio ci permette di cambiare e scalare le marce. Tutto ok”.