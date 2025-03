Dai Grammy alla Ferrari: a Melbourne anche Raye ospite ai box della Scuderia

Una presenza speciale nel box della Ferrari nel corso del venerdì a Melbourne: si tratta di Raye, pseudonimo di Rachel Agatha Keen, cantautrice britannica che nel corso dell'edizione 2025 dei Grammy Awards ha ricevuto ben tre candidature, tra cui quella di miglior artista esordiente. Diventata popolare dopo il successo del brano "You Don't Know Me", lo scorso hanno si è aggiudicata sei BRIT Awards grazie all'album "My 21st Century Blues". Ma non solo, perchè a osservare da vicino l'azione della Rossa c'era anche Casey Stoner, due volte campione del Mondo e leggenda della MotoGP, più volte inquadrato in compagnia di Anthony Hamilton, papà di Sir Lewis, durante le Fp2.