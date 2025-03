Leclerc: "Giornata solida, ora puntiamo alla pole"

Se il buongiorno si vede dal mattino, in casa Ferrari c'è da sorridere. Charles Leclerc ha stampato il miglior crono nella giornata di apertura del Mondiale 2025 , facendo segnare anche ottimi tempi sul passo gara e in generale evidenziando come la SF-25 sia una macchina solida in ogni settore del circuito di Melbourne . E' solo venerdì, ma a Maranello possono dirsi soddisfatti di questo avvio di stagione.

"C'è margine di miglioramento, ma è stato un buon venerdì"

"Oggi il feeling con la macchina è stato buono e abbiamo avuto una prima giornata in pista solida - ha detto il monegasco, come riporta il sito della Ferrari -. C’è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda il bilancio vettura, cosa comune a tutti nel paddock, dato che queste monoposto sono ancora piuttosto nuove per tutti noi e dobbiamo spingere per comprenderne i limiti. È troppo presto per trarre conclusioni: avremo un’idea più chiara del ritmo di ciascuna squadra soltanto domani in qualifica. In generale, è stato un buon venerdì per cominciare e non vediamo l’ora che sia domani, quando punteremo alla pole position".