Charles Leclerc analizza il 7° posto nelle qualifiche di Melbourne: "La performance non è stata la stessa di venerdì. Penso di sapere il motivo, abbiamo rinunciato a qualcosa. Il risultato è deludente, ma la stagione è lunga. Dobbiamo prendere i punti senza fare i miracoli. La macchina ha potenziale, ma eravamo fuori finestra. Nel Q3 non ho trovato il feeling. Con la pioggia sarà un'incognita". Guarda il video. Il GP d'Australia è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE