Dopo la gara d'esordio in Australia, il Circus si sposta a Shanghai: tra chi cerca conferme e chi già risposte, in questo fine settimana team e piloti dovranno anche affrontare la prima Sprint Race della stagione. Giovedì la conferenza dei piloti che potrete seguire in streaming su Skysport.it. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

Da giovedì 20 a domenica 23 marzo, appuntamento in diretta esclusiva con il secondo appuntamento del 2025 di F1, il Gran Premio di Cina, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 13 con le parole dei piloti per poi scendere in pista nelle prime ore del venerdì per la prima sessione di prove libere alle 4.30. Venerdì alle 8.30 è già tempo di qualifiche, per definire l’ordine di partenza della prima gara Sprint dell’anno, che scatta sabato alle 4 del mattino. Qualifiche in programma sempre sabato alle 8, mentre domenica, alla stessa ora, sarà il momento della gara (in replica alle 14 e alle 16.30). Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. Nel weekend di Shanghai in pista anche la F1 Academy, per il primo dei 7 appuntamenti stagionali.