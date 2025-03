Una nota del team britannico spiega qquanto avvenuto nella giornata di qualifica a Shanghai, a seguito dell'indagine della Federazione per non aver fornito i video con le immagini registrate dalle camere poste sulle ali della monoposto entro un'ora dalla fine delle prove libere. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Arrivato il comunicato della Williams Racing a spiegare quanto avvenuto nella giornata di qualifica a Shanghai , a seguito dell'indagine aperta da parte della FIA per "non aver fornito i video con le immagini registrate dalle camere poste sulle ali della monoposto entro un'ora dalla fine delle prove libere". Il team di James Vowles , come previsto da regolamento, avrebbe dovuto fornire alle telecamere della Federazione le riprese video della propria ala posteriore: si tratta infatti di un'operazione conseguente alle nuove regole sulla flessibilità delle ali in F1 . "I file video registrati da queste telecamere vengono utilizzati per monitorare il rispetto del primo paragrafo dell'articolo 3.2.2 e inoltre come indicato nell'articolo 3.15.16 del Regolamento Tecnico di Formula Uno 2025", si legge nel comunicato Fia.

Il comunicato della Williams

"Avevamo delle preoccupazioni per le telecamere che non funzionavano in FP1 e, di conseguenza, abbiamo dialogato con la FIA per tutta la sessione. Dopo la sessione, la FIA e noi stessi abbiamo esaminato tutte le procedure e possiamo confermare che la mancata fornitura delle riprese nel tempo assegnato è stata dovuta a una comunicazione errata e, di conseguenza, verranno affrontati i processi interni in modo che ciò non si ripeta. Per completezza, abbiamo fornito tutte le riprese come richiesto a Melbourne senza problemi e continueremo a supportare la FIA e a fornire tutte le riprese richieste in modo tempestivo in futuro. Non abbiamo dubbi sulla legalità della nostra ala. È la stessa ala che abbiamo utilizzato a Melbourne, è pienamente conforme e non abbiamo dovuto apportare ulteriori modifiche all'emissione del nuovo TD. Il problema di ieri era procedurale e siamo fiduciosi che forniremo tutte le registrazioni future senza problemi. Comprendiamo che per garantire un controllo equo delle normative tecniche la FIA ha emesso la multa risultante e la ringraziamo per le conversazioni costruttive e la gestione ponderata di questa questione".