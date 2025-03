Il ferrarista, quinto, torna sul contatto con Hamilton al primo giro: "La vittoria oggi era a portata e il passo era buono, purtroppo il contatto in partenza non è colpa di nessuno ed è stato molto difficile da gestire". La F1 torna nel weekend del 6 aprile in Giappone, live su Sky e in streaming su NOW

Tutta la gara con un danno all'ala. È stato (anche) questo il GP in Cina di Charles Leclerc, dopo quel contatto con Hamilton al primissimo giro: "E' stato molto difficile da gestire - ha spiegato il ferrarista -, sono deluso perché trenta punti sono davvero tanti. La vittoria oggi era a portata e il passo era buono, purtroppo il contatto in partenza non è colpa di nessuno. Avevo intenzione di sorpassare ma non pensavo Lewis tornasse - analizza Leclerc -, ovviamente non è colpa sua e aveva tutto il diritto di farlo, era nell'angolo morto dello specchietto e ci siamo toccati. Per fortuna non è stata la fine della corsa".