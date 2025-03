La griglia di partenza del GP di Cina

Oscar Piastri domina le qualifiche di Shanghai: l'australiano della McLaren conquista la sua prima pole in carriera, davanti a Russell, Norris e Verstappen. Ferrari in terza fila, con Hamilton 5° e Leclerc 6°. Antonelli è 8°. Incubo Lawson, ultimo con la seconda Red Bull. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 8 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

