Il team principal Ferrari: "Charles ha avuto un bel passo, era difficile ottenere un risultato migliore con quel danno all'ala. Più difficile da capire Hamilton, nella Sprint aveva un passo fortissimo, mentre oggi ha faticato un po' di più". La sua analisi. La F1 torna nel weekend del 6 aprile in Giappone, live su Sky e in streaming su NOW

"Quando perdi metà dell'ala in curva uno non è la cosa migliore che possa ti capitare. Charles ha avuto un bel passo, era difficile ottenere un risultato migliore con questo danno. Più difficile da capire Hamilton, ieri aveva un passo fortissimo, mentre oggi ha faticato un po' di più". È questa l'analisi del team principal Vasseur dopo il GP della Cina, con Leclerc quinto e Hamilton sesto. "Abbiamo concluso a venti secondi dalla McLaren, non siamo tanto dietro alle altre, ma dobbiamo continuare a spingere per fare altri passi" - ha proseguito lui a Sky Sport.

"Sosta Hamilton? Era al limite"

Vasseur ha anche toccato il tema del secondo pit stop di Hamilton, unico con due soste tra i piloti di testa in questo Gran Premio: "Ne abbiamo discusso, era davvero al limite - spiega -. Non avevamo mai provato le dure. Non so se gli altri siano partiti con l'idea di una o due soste, ne abbiamo parlato e deciso così, in quel momento era la scelta giusta. Altezza della macchina? Si parla di millimetri, non ha condizionato".