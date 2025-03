Il team principal della Mercedes ha parlato del suo pilota dopo le prime due gare stagionali in Australia e Cina: "La gara di George a Shanghai è da 10. Si è parlato di Hamilton e Antonelli, ma poco è stato detto su Russell. È tra i migliori piloti in circolazione, se devo nominare i 3 migliori lui c'è sicuramente. Forse è sulla buona strada per diventare il primo". La F1 torna nel weekend del 6 aprile a Suzuka, live su Sky e in streaming su NOW

Buon inizio di stagione per George Russell , che nelle prime due gare del 2025 di Formula 1 è salito sul podio sia in Australia che in Cina (entrambe le volte al 3° posto). Il pilota britannico è a 9 punti dalla testa del mondiale occupata da Norris e anche Toto Wolff , team principal della Mercedes , è rimasto piacevolmente impressionato da questo inizio di stagione. "Non do mai 10 come voto perché penso che ci sia sempre di meglio. Non abbiamo visto la gara perfetta, ma considerando le situazioni nelle quali si è trovato George in Cina, è un 10 su 10 ", ha dichiarato a Sky Sports.

"George è sulla buona strada per diventare il numero 1"

Wolff prosegue sulla gara in Cina: "Ha ottenuto il massimo dalla macchina, dagli pneumatici, dalla strategia e ha guidato in modo brillante. Si è parlato tanto di Hamilton che ci ha lasciato per andare in Ferrari, di Kimi che è arrivato come il giovane dall'alto potenziale, ma poco è stato detto su Russell. Ho sempre detto che non è giusto, perché è uno dei migliori piloti in circolazone. Se devo fare il nome dei 3 piloti migliori, lui rientra assolutamente in questo gruppo, se non tra i primi due. Forse è sulla buona strada per diventare il primo. George è un guerriero, sia dentro che fuori la macchina".