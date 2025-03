Prima doppietta stagionale per il team Papaya. Brilla Oscar Piastri, leader senza rivali del GP Cina. Prestazione buona per Norris, ma in qualcosa ricorda il Lando dell'anno scorso. Grande costanza invece per Russell, e grande lotta ancpra una volta per Verstappen. Grande sorpresa Ocon, con la Haas in zona punti. E le Ferrari? Ecco le pagelle di Leo Turrini. Il Mondiale torna tra due settimane in Giappone, live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CINA: HIGHLIGHTS