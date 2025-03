In un'intervista a 'L'Equipe', il team principal torna a parlare della doppia squalifica rimediata dalla Ferrari a Shanghai, chiarendo come per cercare la prestazione massima la Scuderia si sarebbe spinta troppo in là: "Siamo stati troppo aggressivi, ma questo dimostra che ricerchiamo la perfezione". E difende Hamilton: "Pensare che sia usurato è falso". Sul potenziale della SF-25 non ha dubbi: "Abbiamo i numeri per dimostrarlo" F1, IL CALENDARIO: PROSSIMA TAPPA SUZUKA

Analizzare per ripartire al meglio. E' questo l'obiettivo di Frederic Vasseur che, archiviato il GP di Cina, ha spiegato in un'intervista a l'Equipe le ragioni dietro la doppia squalifica Ferrari a Shanghai. Un inizio di stagione complicato da lasciarsi alle spalle, nonostante la pole position e la vittoria nella Sprint Race di Lewis Hamilton. In pista la competizione è altissima e l'errore commesso testimonia quanto le squadre debbano correre spingendosi al limite: "Siamo stati troppo aggressivi", ha dichiarato Vasseur. Approfondimento Ferrari: "Impareremo da quanto accaduto"

Vasseur: "Ricerchiamo la perfezione e a volte..." "Questo dimostra che siamo alla ricerca della perfezione e che talvolta guardiamo troppo lontano. Se questo significa che potrebbero esserci altre squalifiche? Sì, certo. Bisogna distinguere tra le squalifiche perché ci si prende dei rischio squalifiche perché si bara. Il 'gioco' in F1 è quello di essere al limite sotto tutti gli aspetti. Bisogna arrivare all’ultimo grammo a livello di peso, all'ultimo decimo di millimetro per quanto riguarda l’usura del pattino e arrivare all’ultimo millimetro per quanto concerne la deformazione-flessibilità degli alettoni. Più la bagarre è serrata, più si è sotto pressione e più si corrono dei rischi". Sulla squalifica di Charles Leclerc invece, il team principal ha chiarito come sia stata frutto di una serie di fattori e non del solo consumo eccessivo delle gomme: "Quando si è sottopeso la ragione è sempre una somma di fattori – ha detto Vasseur – il consumo eccessivo delle gomme per aver seguito la strategia a una sosta è solo una parte della spiegazione. C'è stata anche una perdita di un litro d'acqua dal serbatoio della riserva idrica di Leclerc".

Il team principal su Hamilton: "Pensare che sia usurato, è falso" "Quando sei alla Ferrari non sei mai nella norma, la pressione è il quotidiano. Certamente ancora di più con Lewis. Con lui le critiche sono state molto dure. Pensare che Hamilton sia usurato, sorpassato, è falso. Bastava guardare l’ultima gara dell’anno scorso, ad Abu Dhabi, è partito sedicesimo e finito quarto, sorpassando il compagno di squadra all’ultimo giro", ha detto Vasseur sul britannico, che ha incassato l'altra squalifica per la Rossa a Shanghai.