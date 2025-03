Il pilota svedese della Ferrari Driver Academy vivrà un weekend importante in Bahrain. Oltre a correre la gara di Formula 2 con l’Hitech Grand Prix team, il 21enne avrà l’occasione di guidare la SF-25 di Charles Leclerc per la prima sessione di libere del GP a Sakhir

Dino Beganovic, 21enne della Scuderia Ferrari Driver Academy sarà il quinto pilota del vivaio di Maranello a guidare una Ferrari in una sessione ufficiale di Formula 1. Nel secondo weekend di aprile (la F1 ripartirà il 6 aprile dal Giappone, poi si recherà in Bahrain), il giovanissimo svedese correrà sia la gara di Formula 2 con l’Hitech Grand Prix team, sia farà dunque il suo debutto nella libere 1. Questa cosa è permessa in base alla regola della Fia che stabilisce come ogni pilota debba cedere il suo sedile a un giovane con meno di due partenze in F1 due volte a stagione (una in più rispetto alla scorsa stagione).