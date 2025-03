A partire dal GP del Giappone, Yuki Tsunoda affiancherà Max Verstappen in Red Bull, sostituendo Liam Lawson che ritorna in Racing Bulls. Una decisione importante soprattutto per migliorare la RB21, come spiegato dal team principal Christian Horner: "C'è molto lavoro da fare con la RB21 e l'esperienza di Yuki si rivelerà estremamente utile per aiutare a sviluppare l'auto attuale". E su Lawson aggiunge: "Dobbiamo proteggerlo e la Racing Bulls gli consentirà di fare esperienza"

E' durata solo due gare l'avventura di Liam Lawson in Red Bull. Al suo posto, a partire dal prossimo appuntamento in giappone, ci sarà Yuki Tsunoda, che affiancherà Max Verstappen dopo le ultime quattro stagioni tra Alphatauri e Racing Bulls. Una scelta indispensabile per lottare in pista e migliorare la RB21, come spiegato dal team principal Red Bull Christian Horner: "È stato difficile vedere Liam lottare con la RB21 nelle prime due gare e di conseguenza abbiamo preso collettivamente la decisione di fare un cambio anticipato. Siamo entrati nella stagione 2025 con due ambizioni, mantenere il campionato mondiale piloti e riprenderci il titolo mondiale costruttori e questa è una decisione puramente sportiva. Riconosciamo che c'è molto lavoro da fare con la RB21 e l'esperienza di Yuki si rivelerà estremamente utile per aiutare a sviluppare l'auto attuale", ha dichiarato Horner. "Gli diamo il benvenuto nel team e non vediamo l'ora di vederlo al volante della RB21". E su Liam Lawson il team principal aggiunge: "Abbiamo il dovere di proteggere e sviluppare Liam. Crediamo che dopo un inizio così difficile ha senso agire rapidamente in modo che Liam possa acquisire esperienza mentre continua la sua carriera in F1 con Visa Cash App Racing Bulls, un ambiente e un team che conosce molto bene".