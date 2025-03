Sembra imminente il cambio in corsa nella griglia del Mondiale: in Red Bull Lawson sembra destinato a lasciare il posto a Tsunoda. Il neozelandese, in bilico per le due gare decisamente sottotono in Australia e Cina, manterrebbe comunque un posto da titolare nella VCARB con Hadjar (sarebbe un ritorno)

Sembra ormai sempre più imminente il cambio in corsa nella griglia del Mondiale 2025: Liam Lawson starebbe per cedere il posto in Red Bull a Yuki Tsunoda. Il neozelandese (più che) in bilico dopo due gare decisamente sottotono in Australia e Cina, mentre il giapponese verrebbe promosso dalla VCARB di Faenza per diventare il nuovo compagno di squadra del campione in carica Max Verstappen. Lawson, però, conserverebbe un posto in F1 sostituendo il giapponese nel team di Faenza (sarebbe un ritorno per lui). Per Yuki il debutto su Red Bull avverrebbe così nel GP di casa, a Suzuka, il prossimo 6 aprile.