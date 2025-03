Liam Lawson è solo l'ultimo pilota in ordine di tempo ad aver "fallito" in quella che sembra ormai un'impresa quasi impossibile: non sfigurare accanto a Max Verstappen. Dal 2018, con qualche piccola eccezione, tutti i compagni di squadra dell'olandese hanno faticato a stargli dietro e ora toccherà Yuki Tsunoda provare a invertire la tendenza. L'analisi di Andrea Sillitti per Sky Sport Insider