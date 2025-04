Grande attesa per il GP Giappone, tappa speciale per Charles Leclerc che a Suzuka raggiungerà quota 150 GP in Formula 1. Di questi Gran Premi, 128 sono stati corsi con la scuderia Ferrari, mentre le altre presenze sono state firmate Sauber-Alfa Romeo (2018). Un traguardo quindi significativo per il monegasco che, per l'occasione, scenderà in pista con un casco celebrativo. Ecco le FOTO, in attesa del weekend di gara che sarà live su Sky e in streaming su NOW

LECLERC: "MAI PIÙ QUANTO ACCADUTO IN CINA"